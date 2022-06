Manifestation du 29 juin : Y’en a marre va rejoindre Yewwi Askan wi dans la rue

La coalition Yewwi Askan Wi ne sera pas seule dans le combat du 29 juin prochain. C’est ce que le mouvement Y’en a marre a en tout cas annoncé ce mardi dans un point de presse tenu au sein de leur quartier général. Aliou Sané, coordonnateur national du mouvement ne reconnaît plus le « Macky Sall » qu’il a connu en 2012 et qui suscitait tous les espoirs après l’épisode de son prédécesseur. Le mouvement citoyen a dénoncé les errements qu’il note au niveau de la constitution et particulièrement, ce droit qui n’a pas été dit quand l’heure est arrivée pour le Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la validation des listes. « Nous ne comprenons pas cette histoire avec des listes partielles. Ces deux listes qui ont fauté devraient être toutes les deux écartées. Mais il est inadmissible de favoriser une liste au détriment d’une autre », avise le coordonnateur du mouvement Y’en a marre tenant compte en même temps de cette « injustice » liée à la suppression des listes telles que Guem Sa Bop, Jammi Gox Yi etc...



Cependant, Y’en a marre estime que le combat contre les abus du pouvoir en place, dépassent Yewwi Askan Wi. « Nous nous battons pour que cet espoir qui est né en 2012 soit préservé. Pour des questions de principe, quand nous jugeons que l’heure de nous prononcer a sonné, nous n’hésitons pas à attendre l’appel d’un parti ou d’une quelconque coalition », a clarifié Aliou Sané.



Le ton est donc donné, le mouvement Y’en a marre va rejoindre Yewwi Askan Wi dans sa lutte pour le 29 juin.