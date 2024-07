Mampatim (Kolda) : Le cri de cœur des animateurs polyvalents au Ministre de l'éducation nationale, Moustapha Mbamba Guirassy et la directrice nationale de la case des tout petits...

C'est un véritable cri de cœur que les animateurs polyvalents adressent au Ministre de l'éducation nationale Moustapha Mbamba Guirassy et la directrice nationale de la case des tout petits Khadidiatou Djamila Diallo. Ainsi, Bernard Sadio, Salimatou Diallo et Mme Baldé née Kangué et leurs collègues souhaitent que cette vieille doléance soit une réalité. En ce sens, ces derniers ont effectué quatre ans dans le secteur en tant que bénévoles des écoles maternelles et cases des tout petits. Dans la foulée, Bernard Sadio portant leur parole soutient que les nouvelles autorités doivent d'abord les privilégier car étant déjà dans les classes. En ce sens, pour ce dernier c'est un moyen pour l'état de combler le manque d'enseignants en les recrutant.



A en croire Bernard Sadio " nous sommes dans le bénévolat depuis quatre ans(2020/2024) sans salaire ni motivation. C'est pourquoi, nous voulons que l'état nous recrute en premier comme nous sommes déjà dans les salles de classes." A ce titre , il précise " aujourd'hui, nous avons une modeste expérience pour tenir une classe. Et c'est en cela que nous sollicitons le Ministre de l'éducation nationale et la Directrice nationale de la case des tout petits. Dans la foulée, nous demandons au ministre de faire de nous une priorité dans le recrutement..."



Ces animateurs tous jeunes rappellent qu'ils ont tout fait pour être recrutés afin d'avoir un emploi. A cet effet, ils soutiennent qu'ils s'inscrivent dans le slogan du nouveau régime"jub, jubal, jubanti ".