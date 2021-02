Mamadou Guèye « Pabi » (entraîneur adjoint Lions basket) : « Au premier quart temps on était un peu poussif »

L'entraîneur adjoint des lions Mamadou Guèye « Pabi » s’est dit satisfait de la qualification du Sénégal au prochain Afrobasket 2021. Un ticket composté ce vendredi à la faveur d’une victoire 69-51 sur le Kenya, dans le tournoi qualificatif de Yaoundé.







Toutefois, « Pabi » est revenu sur le début de match un peu difficile de ses poulains : « Au premier quart temps on était un peu poussif. On n’était pas très en jambes, on n’arrivait pas à développer notre jeu. On n’arrivait pas à développer nos systèmes. Vous savez, un match de basket ça se joue sur des détails, une fois que vous êtes dans le doute, ça contamine toute l’équipe. Mais au cours du match on a pu changer la façon de faire, bien défendre, aller vite en transition et mettre des paniers faciles. »







Avec un objectif clair qui est d’aller s’imposer à Kigali, à l’Afrobasket 2021, ceci est juste une première étape vers la quête du titre. « Depuis Kigali on essaie de construire une équipe très jeune basée sur la vivacité et l'engagement des uns et des autres pour construire une équipe compétitive lors de l’Afrobasket 2021… »