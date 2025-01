Malika en émoi : Marche pacifique et indignation autour du meurtre de Diary Sow

La tragédie du meurtre de Diary Sow, survenu à la veille du nouvel an à Malika, continue de bouleverser les esprits. Face à l’indignation générale, une marche pacifique est prévue demain, mardi 7 janvier 2025, pour dénoncer ce drame et, plus largement, les violences faites aux enfants. Selon les informations relayées par L’Observateur, cette initiative citoyenne témoigne d’une mobilisation sans précédent dans la banlieue dakaroise, mais elle n’est pas exempte de controverses.







Une marche pour honorer Diary et protéger les enfants







Les organisateurs de la marche entendent faire entendre leur voix et sensibiliser sur les violences infligées aux plus jeunes, devenues, selon eux, un fléau dans la société sénégalaise. La procession débutera à 15 h, devant la maison familiale de la défunte Diary Sow, également connue sous le nom de Souadou Sow. Elle empruntera un itinéraire symbolique : la mairie, la sous-préfecture, avant de se terminer à la plage de Malika, où les participants tiendront un face-à-face avec la presse pour exprimer leur colère et formuler leurs doléances.







Cependant, comme le souligne L’Observateur, une incertitude plane sur cette mobilisation. Jusqu’à hier soir, dimanche 5 janvier, les organisateurs n’avaient pas encore reçu d’autorisation officielle pour garantir un encadrement sécuritaire par les forces de l’ordre. Cette absence de cadre légal pourrait poser problème en cas de débordements imprévus.







Une famille sous pression et des critiques contre le “ballet des personnalités”







Au-delà de la marche, la famille de Diary Sow, déjà accablée par la perte tragique de leur fille, fait face à une situation délicate. Un flux incessant de visiteurs défile depuis le drame : responsables politiques, membres d’associations, et figures publiques. Si certains se rendent sur place pour témoigner sincèrement leur solidarité, d’autres comportements suscitent des critiques acerbes.







« Certes, la famille a besoin de soutien, mais ce ballet de personnalités est énervant. On sent qu’ils ont d’autres motivations », a confié un voisin au quotidien L’Observateur, déplorant une exploitation médiatique et politique du malheur des Sow.







Même la venue du ministre de la Femme, bien qu’interprétée comme un geste de compassion de l’État, n’a pas échappé aux regards critiques. Pour beaucoup, la douleur de la famille est devenue le théâtre d’un opportunisme décomplexé.







Une double épreuve pour la famille Sow







Si la marche de demain vise à honorer la mémoire de Diary et à réclamer des mesures concrètes pour protéger les enfants, la famille Sow semble confrontée à une nouvelle épreuve : le besoin de préserver son intimité et sa dignité face à une attention médiatique devenue envahissante.







Pour autant, cette tragédie aura permis de rallumer le débat sur les violences faites aux enfants au Sénégal. La mobilisation prévue à Malika, ainsi qu’une autre marche annoncée pour vendredi prochain, pourraient marquer un tournant dans la sensibilisation sur cette question urgente.







Mais au milieu de cette tourmente, une question demeure : qui veillera à ce que justice soit rendue à Diary Sow sans instrumentalisation ni récupération ? Une interrogation que beaucoup de Sénégalais espèrent voir rapidement élucidée.