Malick Gakou raille la majorité présidentielle à Kaolack : « Si vous avez collecté 100.000 parrains alors que vous avez mordu la poussière le 23 janvier dernier... »

Le coordinateur et superviseur des opérations de collecte de parrainage à Kaolack de Yewwi Askan Wi était ce matin dans la ville de Mbossé.



Malick Gakou a rencontré tous les alliés de cette coalition en vue de lancer au niveau régional les opérations de collecte.



En marge de cette rencontre, M. Gakou a répondu à la question d'un confrère relative aux 100.000 parrains collectés par la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaolack. Et sa réponse est sans appel, "si vous avez collecté 100.000 parrains alors que vous avez mordu la poussière le 23 janvier dernier...Vous devez savoir est-ce que vous avez des parrains ou des électeurs". Malick Gakou de poursuivre. " Nous ne sommes pas impressionnés par ces chiffres faramineux qui sont totalement en porte à faux avec les réalités du terrain... Nous ne faisons pas la course au parrainage. Nous sommes une coalition qui travaillons à mettre en exergue les énormes potentialités de notre pays."



Malick Gakou n'a pas manqué de dresser un bilan mitigé du régime actuel par rapport à la création d'emploi pour la jeunesse. "Si la jeunesse sénégalaise préfère les bateaux, si elle préfère braver la mer, si elle laisse ce pays là pendant que nous avons le pétrole et le gaz, cela montre que nous sommes dans un pays avec un régime finissant... Quand vous traversez le Sénégal, vous voyez un pays pauvre, de vulnérabilité, de précarité et de désœuvrement..."