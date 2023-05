Mali : un rapport accablant de l’ONU, accuse l’armée et des combattants « étrangers » d’avoir exécuté 500 personnes en 2022 à Moura dans le centre du pays.

Les Nations Unies ont accusé ce vendredi 12 mai l’armée malienne et des combattants « étrangers » d’avoir exécuté en mars 2022 au moins 500 personnes lors d’une opération anti jihadiste dans le centre du pays.

Dans un rapport accablant élaboré à partir d’une enquête de la division des droits de l’homme de la mission de casques bleus déployée depuis 2013 au Mali (Minusma), le Haut-Commissariat aux droits de l’homme estime avoir « des motifs raisonnables de croire » qu’au moins 500 personnes, dont une vingtaine de femmes et sept enfants, auraient été « exécutées par les forces armées maliennes et les personnels militaires étrangers (…) après que la zone avait été totalement maîtrisée » entre le 27 et le 31 mars 2022 à Moura. Dans le rapport, les « combattants étrangers » ne sont pas identifiés, mais tout porte à croire qu’il s’agit de la société privée de sécurité russe, Wagner

Ainsi, ces agissements pourraient constituer des crimes de guerre et, « selon les circonstances », des crimes contre l’humanité. « Ces conclusions sont extrêmement inquiétantes », a déclaré Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. « Les exécutions sommaires, les viols et la torture pendant les conflits armés constituent des crimes de guerre et pourraient, selon les circonstances, constituer des crimes contre l’humanité ».