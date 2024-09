Mali : le groupe JNIM donne les détails de son attaque djihadiste

Après avoir revendiqué l’attaque de ce mardi dans plusieurs quartiers de Bamako, le groupe JNIM, qui a par ailleurs indiqué avoir provoqué d’énormes pertes humaines et matérielles et la destruction de plusieurs avions militaires, a donné les détails de son attaque. Dans cette note, le groupe donne les conséquences des dégâts qui ont débuté vers 5 h du matin ce mardi.





Al-Aqa | L’invasion de Bamako… Les Inghama perturbent le système financier et ses alliés.



Avec l'aide et le succès de Dieu, mardi, le 14 Rabi' al-Awwal 1446 AH, correspondant au 17 septembre 2024 après JC, un groupe des Lions de l'Islam et des Chevaliers du Jihad ont pu mener une attaque qualitative, visant - grâce à Dieu - la base aérienne militaire de l'aéroport international Modibo Keita de (Sino) et l'Académie militaire de gendarmerie. L'armée malienne se trouve à Flagey dans la capitale malienne, Bamako. L’attaque bénie dura 9 heures consécutives, durant lesquelles quelques dizaines de héros, ennemis de Dieu, dont les mercenaires de Wagner et l’armée malienne, goûtèrent diverses horreurs. Des centaines de personnes furent tuées et blessées dans les rangs ennemis au cours de cette bataille bénie. Dans une opération héroïque, nos héros Inghamsi ont pu détruire complètement 6 avions militaires - dont un drone - et en neutraliser partiellement 4 autres. Ils ont également éliminé des dizaines de véhicules, blindés et autres équipements militaires présents dans les endroits ciblés. Avant d'atteindre le martyre pour l'amour de Dieu, ils viennent, sans reculer, patients et cherchant une récompense, se rebellent pour leur religion et leur nation, vengeant les centaines de massacres et de massacres commis par cette junte au pouvoir et ses alliés russes contre notre peuple musulman. , transmettant avec leur sang pur le message que vos forteresses et vos capitales ne vous empêcheront pas du châtiment de Dieu et ne vous protégeront pas de nos opérations et de nos cibles, tant que vous serez en guerre pour notre religion, notre terre et notre honneur. , et ceux qui ont fait du tort sauront vers où se tourner, et Dieu est grand, et la gloire appartient à Dieu.



Déclaration n° 138



Masséna



14 Rabi' al-Awwal 1446 AH | 17 septembre 2024 après JC