Malaise au PDS : Les "frondeurs" dénoncent une interdiction d'accès à la Permanence

"Les participants ont également constaté pour le regretter, une interdiction d’accès à la permanence à une certaine catégorie de militants et militantes taxés fallacieusement et injustement de « frondeurs » ou de « dissidents ». Au regard de cette situation, des enjeux politiques et des menaces qui pèsent sur l’avenir du parti démocratique sénégalais, les participants se sont engagés à œuvrer pour un meilleur fonctionnement du parti.

C’est ainsi qu’à l’unanimité, les participants ont tous décidé de se mobiliser et de se battre pour un retour aux principes de base et au respect des textes qui régissent le parti: statuts, règlement intérieur. Sur ce, les participants lancent un appel à tous les frères et sœurs épris de justice et attachés aux valeurs et principes du parti, à son honneur et à sa devise, à se mobiliser et à rejoindre le combat pour redorer le blason du parti démocratique sénégalais", font savoir les camarades de Woré Sarr, ancienne maire de Médina Gounass.