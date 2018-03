Mahammed Dionne encense Mankeur Ndiaye : « C’est un brillant ambassadeur, loyal à l’Etat, fidèle en amitié et extrêmement compétent »

Le premier ministre Mahammed Boune Abdallah Dionne n’a pas tari d’éloges à l’endroit de l’ancien ministre des affaires étrangères Mankeur Ndiaye qui, selon lui, avant d’être ministre, est un ambassadeur émérite. « Mankeur a été un excellent ministre des affaires étrangères du Sénégal, par sa disponibilité, et avant d'être ministre, Mankeur est un ambassadeur de métier, avant d’être plénipotentiaire, il est d’abord extraordinaire. Et il est extraordinaire à plus d’un titre » a-t-il témoigné. Et d’ajouter par la suite, « il est extraordinaire pour son engagement et son souhait est d’être un fonctionnaire loyal à l’Etat. Il est extraordinaire pour son sens de l’amitié et je peux en témoigner ayant vécu 8 ans avec lui, mais aussi par sa compétence il est extraordinaire. Changer la diplomatie politique en diplomatie économique c’est ce que Mankeur est en train de faire avec l’important poste que lui a confié le Chef de l’Etat Macky Sall avec l’ITIE. Et à cette position, les résultats sont déjà là »