Magal 2022 / Bilan Police : 62 accidents, 37 cas de dégât matériel, 293 pièces saisies, 339 personnes interpellées dont 103 présentées au parquet.

Dans un communiqué transmis à la presse, la Police nationale a enregistré soixante-deux (62) accidents de la circulation ont été constatés dont, 24 corporels ; 37 dégâts matériels et 01 mortel sur la route du Magal. Selon le texte parcouru à Dakaractu, sur le plan de la sécurité routière, 293 pièces ont été saisies ; 06 véhicules mis en fourrière ; 202 motos et 67 charrettes immobilisées ; Trois (03) kilogrammes de chanvre indien ont été saisis.



Cependant, la division de la communication de la police nationale a comptabilisé trois cent trente-neuf (339) personnes interpellées pour diverses infractions dont : 164 pour vérification d’identité ; 89 pour détention, usage, offre et cession de chanvre indien ; 19 pour ivresse publique manifeste ; 04 pour détention et usage de produits cellulosiques ; 22 pour vol ; 04 pour rixe sur la voie publique ; 02 pour abus de confiance ; 01 pour coups et blessures volontaires ; 02 pour conduite sans permis de conduire ; 01 pour détention d’arme blanche et 31 pour nécessité d’enquête.



En somme, cent trois (103) personnes ont été présentées au parquet.