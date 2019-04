Madame Mbaye Néné Ndiaye ( Hcct) : " Ce n'est pas parce que Touba et Mbacké n'ont pas de ministre qu'il faut conclure qu'il s'agit d'une sanction de la part du Président '

'' Considérer que le Président Macky Sall a ostensiblement voulu sanctionner les localités de Mbacké et de Touba, quand il choisit de ne désigner aucun ministre issu de cette agglomération, est abusif comme commentaire, absurde et inacceptable comme déduction. '' La déclaration est de Sokhna Néné Ndiaye Mbaye. Pour la responsable politique Apériste et haute conseillère des collectivités territoriales, '' un homme politique de la trempe de Son Excellence Macky Sall ne saurait verser dans des règlements de comptes juste pour manifester son courroux suite à notre défaite ici lors de la dernière présidentielle. ''



Madame Mbaye de considérer que le Président de la République a fait les choix qui s'imposaient au vu des priorités qu'il s'est fixés dans le cadre de son Plan Sénégal Émergent. '' C'est lui qui a été réélu grâce à son grand bilan. Ces choix sont judicieux. La nomination de Dame Diop, pour représenter Diourbel, nous convient parfaitement. Il nous convient aussi le fait d'octroyer aux femmes environ 25% des postes disponibles dans son gouvernement. Et quand il reconduit Ndèye Saly Dieng, nous sentons qu'il a décidé d'opter pour la continuité. Nous ne pouvons que nous réjouir de la manière avec laquelle il a concocté son équipe. '' Madame Mbaye, qui a câblé Dakaractu, de conclure que le travail politique sur le terrain se poursuit au quotidien.