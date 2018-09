Madagascar / Sénégal du 13 novembre 2015 : Les souvenirs de Lamine Gassama

Lamine Gassama venait à peine d’étrenner ses premières sélections quand l’équipe du Sénégal était tenue en échec 2-2 par le Madagascar à Antananarivo, le 13 novembre 2015. Le souvenir de ce match, qui reste gravé dans la mémoire du latéral droit des Lions, a été quelque peu effacé par la manche retour, 3-0 à Dakar.



"C’était un match assez difficile avec une équipe qui avait su nous mettre en difficulté et marqué deux buts. Après, on avait pu revenir à la marque en deuxième mi-temps 2-2. Ce match nul a été effacé par le match retour. On avait gagné 3-0 à Dakar", se rappelle le joueur de Götzep.



La pelouse est la principale crainte de l’international sénégalais au-delà de la pression du public. "Maintenant, on s’attend à un match très difficile, notamment par rapport aux conditions. On sait que c’est un terrain difficile mais il l’est pour toutes les deux équipes. On s’attendra à un match très physique et l’équipe répondra présent. C’est un match piège. Mais, nous avons des arguments à faire valoir. Après, on sait que tous les matches sont maintenant difficiles en Afrique et il y a des joueurs de qualité dans chaque équipe. Il ne faut sous-estimer aucune équipe. On va faire le maximum pour imposer notre jeu et notre rythme", rassure Lamine Gassama...