Madagascar/Sénégal, dimanche à 11h30 GMT : Les Lions pour conforter leur statut de leader

Le Mondial terminé, les Lions se lancent dans une autre aventure avec les éliminatoires de la CAN 2019.

Le Sénégal, leader du groupe A avec 3pts +3, croise le Madagascar (2ème

, 3 pts +2), en match comptant pour la 2ème journée, ce dimanche à partir de 11h30 GMT, au stade municipal de Mahamasina.



Ce match contre les Barea Malgaches est d’une importance capitale. Car, les Lions devront faire un résultat positif

pour conforter leur statut de leader. Une rencontre que le sélectionneur Aliou Cissé veut jouer avec du sang neuf. Un choix qui se justifie avec la présence de nouveaux joueurs dans la liste des 23 Lions publiée le 24 août dernier.



En mission à Madagascar, Aliou Cissé est resté sur sa logique en faisant appel à Édouard Mendy (Stade de Reims), Pape Abou Cissé (Olympiacos), Mbaye Diagne (Kasimpasa), Ibrahima Mbaye (Boulogne), Sidy Sarr (Lorient) et Amath Ndiaye Diédhiou (Getafe). Ces "bleus" pourraient faire leur baptême de feu contre les barea Malgaches sur la Grande île. Avec les blessures de Gana Guèye, Youssouf Sabaly et Mbaye Niang, le technicien sénégalais devrait opérer des choix sur un groupe de 20 joueurs.

Mais, pour éviter toute mauvaise surprise, il devra jouer la carte de l’experience...