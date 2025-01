Macron évoquant le regard de la France sur l'Afrique : "Nous avons ces dernières années profondément changé ce logiciel."

Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, est revenu lors de sa conférence des ambassadrices et ambassadeurs tenue, ce lundi 6 janvier 2025 à l'Élysée, sur le nouveau partenariat entre la France et l'Afrique.



" C'est dans cet agenda de prospérité et ce nouveau partenariat que je veux évoquer le continent africain. Je le fais avec beaucoup de reconnaissance pour le travail que vous faites et de clarté. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé, j'ai fait le maximum d'efforts et je continue de le faire pour regarder les questions historiques, culturelles et mémorielles. Je pense que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité, ces dernières années, et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné à Thiaroye , en mon nom par le ministre pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué", a souligné Macron.



Ainsi, poursuit-il, " nous avons ces dernières années profondément changé ce logiciel. C'est dire que la France regarde son passé proche, scientifique, historiographe, qui est à la fois dépassé et décomplexé...", a déclaré le chef de l'Etat Francais, Macron.