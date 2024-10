Macky Sall rejette les chiffres de Sonko : « J’ai quitté un pays où les indicateurs étaient au vert ».

L’ancien président sénégalais Macky Sall a rejeté les conclusions d’un audit selon lesquelles son administration avait sous-estimé la dette publique, résultat qui a conduit à une dégradation de la note de crédit du pays.



Dans une interview accordée à Bloomberg TV à Londres, l’ancien chef d’État sénégalais précise : « Je regrette les propos du Premier ministre qui sont totalement faux et qui ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal. » J’ai quitté un pays où les indicateurs étaient au vert.



De plus, l’ancien président qui a défendu bec et ongles la politique économique de son administration et l’augmentation de la dette, utilisée pour financer les autoroutes et la construction de Diamniadio, ajoute : « Il ne faut pas se mettre en tête qu’on peut se développer sans dette, ce n’est pas possible", a-t-il déclaré. » « Il ne faut pas confondre emprunter pour financer le développement et parler de surendettement », a-t-il expliqué à ce propos.