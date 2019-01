Macky Sall aux recalés du parrainage : "Ne Soyez pas fâchés contre le Président"

Macky Sall a raillé ses adversaires recalés à la suite des premiers résultats du parrainage. Libération titrait "au boulevard des invalidés" en jouant sur le boulevard des invalides de Paris. Recevant hier les maires venus le soutenir, le président a affirmé : "le parrainage a fait trop de choses. Et comme disait l'autre, c'est le boulevard des invalidés. Et il ne faut pas se fâcher contre le président, si on est recalé. Peut-être en 2024, si je ne suis plus là, ils pourront avoir une chance. Mais, pour le moment, ils n'ont qu'à rester sur le banc de touche et suivre le combat. Je reconnais qu'ils avaient de bonnes intentions pour le pays, mais cela ne sera pas possible pour le moment. Je leur tends la main pour venir nous soutenir dans notre combat comme je le fais avec tout le monde pour un Sénégal émergent". Avant d'inviter les recalés à le rejoindre. Sacré Buur !