Macky Sall à la cérémonie d’inauguration du « NIANI » : « La marine nationale a besoin d’une posture d’anticipation au moment où le Sénégal débute l’exploitation du pétrole et du gaz offshore »

Coïncidant avec le 49e anniversaire de la marine nationale, le nouveau bateau de guerre « NIANI » vient à son heure selon le Président Macky Sall, chef suprême des armées. Lors de son discours inaugural ce mardi à la base navale Amiral Faye Gassama, le chef de l’Etat a rappelé que la stratégie navale « Horizon 2050 » qui fixe un cadre ambitieux mais réaliste et qui aidera la Marine nationale à mieux remplir ses missions de défense et d’action de l’Etat en mer. « Au moment où le Sénégal débute l’exploitation du pétrole et du gaz offshore, la Marine nationale doit être dans une posture d’anticipation pour prévenir tout acte de piraterie maritime, de criminalité organisée, et de vol à main armée contre les navires. Elle doit se préparer à cette mission aux côtés des autres administrations intervenant en mer, dans une démarche interministérielle de mutualisation des moyens et des compétences » fait-il savoir devant le ministre des forces armées et des autorités de l’armée sénégalaise.







Le programme d’équipement dans les armées est d’une importance capitale pour le Président Macky Sall. D’après lui, « il participe à la revitalisation du lien Armée-nation car chaque équipement majeur, associé à un terroir ou un personnage historique de notre nation, nous renvoie à un pan important de notre patrimoine politique et socio-culturel ». Le patrouilleur « NIANI » perpétue cette tradition par le mémorial de l’héritage historique légué par l’ancien royaume NIANI. « Le nom de NIANI que nous avons donné au deuxième OPV 58S nous incite à nous remémorer la glorieuse contribution des peuples des terroirs de Ndoungoussine, Koungheul- Socé, à l’édification de la nation et à la construction de son récit national » dira le chef de l’Etat précisant que cette appellation doit non seulement nous inciter à mieux nous ancrer dans nos valeurs culturelles, mais également, à se rappelle de cette fameuse expression « NIANI Bagn Naa » qui renvoie à la bravoure. Dans cette perspective, le Président Macky Sall, rend hommage aux autorités politiques, coutumières et les représentants des populations du département de Koumpentoum présents à la cérémonie d’inauguration. « Ce navire est le vôtre. Il sera votre ambassadeur en mer, et vous serez ses parrains et marraines à terre » soutint-il.



Le chef de l’Etat a, à l’occasion, adressé ses vives félicitations au ministre des forces armées, au Chef d’état-major général des Armées et au Chef d’état-major de la Marine nationale pour le professionnalisme avec lequel ils ont piloté le projet de construction des OPV. Mais également au président du groupe Piriou, Vincent FAUJOUR, à qui il exprime sa satisfaction pour avoir construit trois navires performants qui seront les fers de lance des missions de défense maritime du territoire et d’action de l’Etat en mer.