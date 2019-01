Macky Sall : « Je salue le professionnalisme de Bamba Ndiaye SA »

Contrairement à la levée de boucliers contre l’entrepreneur qui a gagné le marché de rénovation du building administratif, Macky Sall a salué, pour sa part, hier, le professionnalisme de « Bamba Ndaiye SA ».

« Je remercie l'entreprise Bamba Ndiaye SA pour le travail de qualité donné à ce haut lieu de l'administration du Sénégal », a-t- il dit en s'adressant au Patron de l’entreprise Bamba Ndiaye SA. En effet, pionnier dans la vente et distribution de carreaux, l’entreprise était mal vue par certains après l’attribution à elle du marché de réhabilitation du Building administratif, un gré à gré. hélas.

Passé de 9 à 10 étages et de 539 à 639 pièces, l’entreprise Bamba SA a montré et démontré à la face du monde qu’elle était « polyvalente ». Contrairement au passé, le Building administratif est entièrement couvert de verre et de marbre du sol au plafond à tous les niveaux. Devant ce joyau, et pour toute la collaboration et les services rendus au Sénégal dans le financement de ses projets notamment dans le cadre du plan Sénégal émergent (PSE), référentiel de la politique économique de Macky Sall, le président de la Banque ouest africaine de développement (Boad), a été élevé au grade de Commandeur de l'ordre national du Lion. La cérémonie s’est déroulée aussitôt au palais de la République à la fin de la cérémonie d’inauguration du Building administratif.