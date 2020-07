MBACKÉ / Victime de tracasseries policières, des journalistes rendent compte au préfet.

Des journalistes circonscrits dans une structure dénommée 3CM

(Cadre de Concertation des Correspondants de presse du département de Mbacké) ont rencontré ce vendredi le préfet du département. Une occasion saisie par ces hommes de médias pour présenter leur structure, décliner leurs objectifs de base et regretter les tracasseries policières dont certains d'entre eux sont récurremment victimes.

Abdoulaye Bamba Sall, qui en est le Président, et ses confrères ne manqueront de manifester leur volonté de prendre, plus activement, part à la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus au Sénégal.