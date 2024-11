MBACKÉ - « Les premiers contrats tendant à drainer l'eau du Lac de Guiers à Touba ont été signés » ( Ministre Cheikh Tidiane Dièye)

Présent au meeting de Mbacké en perspective des élections législatives, Cheikh Tidiane Dièye a annoncé que les démarches tendant à drainer l’eau du lac de Guiers vers Touba sont enclenchés et que même les premiers contrats ont été signés.



« Cela fait près de 90 ans que cette ambition a été nourrie mais jamais personne n’a osé faire les premiers pas. Aujourd’hui, l’on est sur la voie de satisfaire cette prière de Serigne Touba qui présageait une cité disposant d’une eau potable et en abondance ». Il faut signaler que le ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement était déjà dans la cité religieuse et prenait part à des échanges au tour de ces problématiques en question.