MBACKÉ - Le MEER apaise le calvaire des ndongos daaras des ' Santhians '

Mamadou Niang, coordonnateur du Mouvement des élèves et étudiants républicains, est d'avis que l'année sociale décrétée par le Président Macky Sall est venue à son heure. Il l'a fait savoir au terme d'une visite effectuée au niveau des daaras situés dans les quartiers périphériques et défavorisés de la commune de Touba. La structure qu'il dirige a trouvé sur place des populations désolées et lasses de vivre sous le poids des inondations. Occasion saisie pour apporter aux écoles coraniques des dons afin d'apaiser leur souffrance. '' Le président de la République est animé par un souci d'équité sociale. C'est pourquoi il a mis sur pied beaucoup de programmes comme les Bourses de sécurité familiales, la Couverture maladie universelle, la carte d'égalité des chances.. Notre modeste contribution est de recenser les daaras les plus démunis et de venir leur apporter notre aide '', dira Mr Niang.



Un geste hautement salué par les bénéficiaires. ''.Nous vivons des difficultés extrêmement aiguës. Vous avez vu de vos propres yeux ce que nous endurons au quotidien. Quand il pleut, nos foyers sont inondés et nous peinons à trouver des places pour abriter les 480 élèves qui sont sous notre responsabilité. Nous avons besoin d'un local en dur et que la construction de notre mosquée soit achevée '', a supplié Moustapha Ndiaye, résidant au quartier Baye Bâ.



Le Meer compte s'investir dans la collecte de signatures pour le candidat Macky Sall et vise à convaincre 300 000 signataires.