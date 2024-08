MBACKÉ - ( Coalition Diomaye - Président ) / Docteur Mbodj et Cie dénoncent un manque de considération et lancent un premier avertissement

La coalition Diomaye- Président de Mbacké ( ou une bonne partie d’elle) grince les dents. Elle sent que l’esprit de camaraderie politique est sapée au gré d’airs supérieurs d’un petit groupe de leaders qui font dans la division. Et c’est clairement que Dr Mbodj de « Disso And Defar Mbacké » et ses collaborateurs ne vont pas accepter de jouer les seconds rôles derrière un « coordonnateur - chef religieux habitant Touba » qui semble n’en faire qu’à sa tête. « La coalition doit fonctionner correctement. Si elle ne le fait pas , nous prendrons nos responsabilités lorsqu’il sera question d’aborder les élections législatives. Nous n’écartons pas de voguer seuls le moment venu et ceci ne sera que la conséquence logique de ce qui se passe actuellement ». Dr Mbodj de poursuivre son réquisitoire. « Nous demandons au Chef de l’État de veiller à l’effectivité de la rupture tant souhaitée . Les Présidents de la République qui l’ont précédé ne sont jamais passés par Mbacké en allant à Touba. C’est la raison pour laquelle , ils n’ont jamais été en mesure d’identifier les difficultés de cette commune. Nous qui sommes de Mbacké ne sommes informés de rien . Celui qui coordonne ne nous informe de rien ».



Dr Mbodj et ses collaborateurs ne manqueront pas, dans le second pan de leur communication, d’égratigner le maire de Mbacké qu’ils accusent de ployer l’institution comme un bien familial. « La périphérie de Mbacké souffre d’un manque d’eau extrêmement compliqué. Le secteur de l’éducation peine aussi. De tous les drivers du magal , il n y’a que les eaux de vidange déversées à Ndiayène que Mbacké se prévaut. Dans le secteur de la santé , l’État a dégagé, lors du Grand magal , une enveloppe de 800 millions pour soutenir les structures médicales. Le dispensaire de Mbacké n’a reçu que 95 millions de francs cfa. Et il y’a à côté, un maire qui travaille seul. Nous les conseillers municipaux sommes isolés ». Le groupe demandera, pour conclure , à l’État de satisfaire les exigences qui plombent la bonne vie à Mbacké. « Nous demandons à l’État du Sénégal de trouver des solutions définitives aux problèmes d’assainissement au niveau de Mbacké et non des alternatives de circonstances inventées toutes les veilles de magal ».