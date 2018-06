MATCH AMICAL : Le Sénégal battu par la Croatie (1-2)

Après avoir bien démarré le match et marqué un superbe but grâce à Ismaïla Sarr à la 50ème minute, le Sénégal s'est finalement incliné face à la Croatie sur le score de 2 buts à 1. La Croatie a égalisé à la 63ème minute de jeu avant de doubler la mise à la 78ème minute par l'entremise de l'attaquant Kramarić. Malgré plusieurs opportunités de revenir au score ou même de mener, les Lions ont perdu le match amical face à la Croatie qui s'est déroulé au stade Osijek.

Même s'ils ont bien joué avec un niveau de jeu plus élevé que d'habitude, les hommes de Aliou Cissé peinent toujours à gagner afin de rassurer à une semaine de la coupe du monde Russie 2018.