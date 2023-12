MAIRIE DE DIOURBEL- Un budget de près de 03 milliards adopté à l’unanimité pour la gestion 2024

À l’image de Mbacké et Touba, la commune de Diourbel a voté son budget. Celui-ci a été équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 2. 907 996 223 francs CFA. Malick Fall , le maire se réjouira de remarquer que le projet a été adopté à l’unanimité des conseillers présents. Face à la presse, l’édile précisera que le budget d’investissement , fixé à 1. 904 711 072 francs cfa est largement supérieur au budget de fonctionnement programmé à hauteur de 1. 003 285 151 de francs cfa , soit une différence de plus de 800 millions de francs.



« Nous avons envisagé de construire un stade municipal, de réfectionner des terrains de football, d’ériger des salles de classe , des maisons communautaires, de réfectionner en des endroits les marchés Mbouray et Noumbé Diop, de procéder à des extensions électriques , de trouver des camions de vidanges, de viabiliser la zone artisanale et de protéger le bassin à Ndar gu ndaw, etc… ». Malick Fall profitera de l’occasion pour inciter les populations à payer les taxes municipales afin d’aider la mairie à réaliser l’ensemble de ses prévisions dans les meilleurs délais.