MAGAL 2024 - La grosse polémique provoquée par une publication du Dr Cheikh Guèye : « Touba, la Capitale des Mourides »… Faussetés, incongruités et bizarreries à foison détectées…

L’historien de Darou Moukhty s’étonne que l’auteur fasse partie, encore aujourd’hui, du comité d’organisation du Grand Magal. « Ceci crédibilise davantage ses propos » martèle celui-ci qui tombe des nues quand l’auteur à la page 22 rajoute : « J'ai également mesuré l'abîme séparant, d'une part, mes préjugés fondés sur une pratique de la ville par le pèlerin mouride que j'ai été plusieurs fois, et d'autre part, les réalités plus complexes de la ville de Touba. Et la difficulté pour le mouride que je suis de traiter de manière objective les faits géographiques propres à la ville et surtout de prendre le recul scientifique par rapport à « ma » confrérie se dressait inlassablement et devenait un autre défi à surmonter. »

Le débat se passe à travers le panel « Assamadya » créé par un petit-fils de Serigne Touba et ici, les inexactitudes sont résolument identifiées. La première grande fausseté que les mourides dénoncent sur ce panel, c’est quand le chercheur confie que « des alliances matrimoniales, nouées entre les maîtres gravitant autour des écoles de Mbacké et d'ailleurs, et les Mbacké, ont également donné des lignages qui s'enorgueillissent aujourd'hui encore de leur double sainteté ou de leur érudition légendaire, patrilinéaire ou matrilinéaire. Ce sont ces alliances préférentielles, multidirectionnelles et plus ou moins heureuses, qui ont également créé une véritable hiérarchisation, même à l'intérieur des Mbacké. Certains Mbacké sont ainsi moins « saints » que d'autres, et c'est sur les lignages les plus proches de Cheikh Ahmadou Bamba, et donc les plus « purs », que le mouridisme s'est d'abord appuyé pour créer ses structures d'encadrement et de contrôle. Le lignage dont Cheikh Ahmadou Bamba est une composante est lié à un maître qui dirigeait une école à la périphérie de Mbacké ». Serigne Fallou Galass trouve cette perception absurde et désolante.

Voilà une polémique qui est venue s’inviter au Grand Magal 2024 à Touba. Celle-ci dérive d’un certain nombre de contenus retrouvés dans le livre du Dr Cheikh Guèye et intitulé « Touba, Capitale des Mourides. » En fait, l’auteur n’a fait que retoucher et publier sa thèse en 1974. Dans le document, il est relevé des passages jugés faux, d’autres qui paraissaient discourtois et d’autres encore qui sont tout simplement faux , incongrus et bizarres. « Ce livre est une bombe à retardement » dit Serigne Mbaye Guèye Sylla, un des intellectuels ayant décidé de porter le « combat de la rectification obligatoire. »