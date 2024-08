MAGAL 2024- Cheikh Bass Abdou Khadre en recevant la police : « Touba fait partie du Sénégal et il ne s’en isole pas »

En prélude au Grand Magal de Touba 2024, la police Nationale a effectué une visite chez Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké pour lui faire part des mesures prises et qui commencent par une mission de reconnaissance. Le commissaire divisionnaire de Janatu Mahwa, Diégane Sène déclinera la feuille de route déjà mise en scelle et qui comporte plusieurs activités dont des opérations de sécurisation combinées avec la gendarmerie. Dans la mise en œuvre de être feuille de route , le dispositif qui sera installé comptera un peu moins de 5000 agents qui seront déployés.



Visiblement satisfait des efforts annoncés , le Président du comité d’organisation et porte-parole du Khalife Général reviendra sur l’importance de la sécurité dans une ville comme Touba avant de saluer les mesures annoncées par la police nationale. Le chef religieux de rappeler que le magal enregistre un nombre important de pèlerins. D’où l’urgence de dépoter les équipes chargées de rendre fluide la circulation automobile. Cheikh Bass ne manquera pas de revenir sur une déclaration de Serigne Saliou qui rappelait que Touba , malgré son statut spécial, demeure une partie du Sénégal et ne s’en isolera jamais .