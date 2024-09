MAC de Ziguinchor : un surveillant pénitentiaire écope d'une peine

À la suite de la dénonciation par l'Organisation Nationale d'Assistance Juridique et Judiciaire d'un cas de torture survenu le lundi 26 août 2024 à la Maison d'Arrêt et de Correction de Ziguinchor. Une enquête a été ouverte et l’auteur de l’acte a ecopé d’une peine, selon le Président de l’ONA2J, Amadou Tom Mbodj.



‘’Nous avons été informés que l'administration pénitentiaire a immédiatement ouvert une enquête approfondie. Cette enquête a impliqué l'audition du détenu M.N. ainsi que celle du surveillant pénitentiaire K.S. Selon les dernières informations, le surveillant K.S. a été sanctionné par une peine de 10 jours de rigueur’’ renseigne-t-il.



Une démarche saluée par l'ONA2J qui évoque également la responsabilité, le courage et le professionnalisme du nouveau directeur de la MAC de Ziguinchor pour ‘’sa réactivité et le traitement diligent de cette affaire’’.



‘’La torture constitue une grave violation des droits humains et est interdite par les conventions internationales ratifiées par de nombreux pays, y compris le Sénégal. Par conséquent, il est essentiel que des mesures appropriées soient prises pour prévenir de futurs abus, en veillant à ce que les allégations soient examinées de manière transparente et rigoureuse pour identifier les responsables’’ peste M. Mbodj