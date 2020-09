Lutte contre les inondations : Les acteurs de l’Assainissement allouent 10 camions de vidange à l'Etat pour accompagner le Plan Orsec.

L'Association des Acteurs de l’Assainissement du Sénégal (AAAS) a, ce jeudi 10 septembre 2020, exprimé sa volonté d'accompagner l'État vers la résolution de tous les problèmes d'inondation à travers le plan ORSEC. Ainsi, pour joindre l'acte à la parole, ils comptent mettre dix (10) camions à la disposition dudit plan pendant une journée dans des zones de leur choix. Ce, pour appuyer l'Etat dans sa lutte contre les inondations.



Ils ont, saisi l'occasion, pour faire part de leur décision de ne plus faire de sous-traitance avec les opérateurs économiques. « Nous déplorons que de tierces personnes qui n'ont aucun camion parviennent à obtenir des marchés de pompage et viennent sous-traiter avec nous à de vils prix », a fait savoir Sidy Bathily, membre de ladite association.



Selon lui, les structures de l'État doivent définir des critères objectifs pour « l'attribution de ces services de pompage. Il est aberrant d'avoir un marché de pompage alors qu'on n'a aucun camion. Il faut que cet état de fait disparaisse. Nous n’accepterons plus de donner nos camions à ces personnes qui n'ont aucune compétence dans ce domaine », signale les acteurs de l’assainissement en interpellant le ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, sur ce sujet.