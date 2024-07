Lutte contre les inondations : L’ONAS réunit toutes les associations de Touba et la mairie pour une action dynamique

Dans l’optique de la résolution des problèmes d’inondation dans la ville de Touba, le directeur général de l’office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) appelle à développer une synergie entre les différents acteurs. La finalité, c’est avoir au bout du compte une efficacité globale qui soit maximisée pour avoir échangé et conjugué les efforts. « Une rencontre nous a permis d’échanger et retenu que chaque jeudi, ce cadre restreint va se réunir pour veiller au suivi des recommandations », renseigne le docteur Cheikh Dieng.



Le directeur général de l’ONAS souligne que cette initiative permettra aussi aux citoyens de vivre le Grand Magal de Touba qui se profile à l’horizon dans la quiétude avec moins de contraintes causées par la pluie. Il fait savoir que « nous avons visité la station de Keur Niang qui est un centre névralgique entre autres zones de tension et nous avons donné des instructions à cet effet aux responsables en place pour l’application de mesures idoines » dit-il.



Prenant part à la rencontre, le maire de la ville note que « nous avons échangé sur plusieurs points avec le directeur général de l’Onas dont nous magnifions la démarche pour l’évaluation des préparatifs et de l’état des lieux. De concert avec Touba ça Kanam et la commune, nous avons des convergences de vues avec l’Onas pour réduire les effets néfastes des inondations. Nous remercions les associations de Ndamatou, Nguiranène et Nguélémou qui nous appuient dans les zones respectives », fait savoir Abdou Lahad Kâ.