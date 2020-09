Lutte contre les inondations : Des motos pompes et des moustiquaires offertes aux sinistrés de Kaolack.

À Kaolack, le mouvement " le réveil Kaolackois" se distingue jour après jour par rapport à ses bonnes œuvres. Répondant à l'appel du chef de l'État, les membres de cette entité dont le président "Papy", ont décidé de jouer leur partition dans la lutte contre les inondations à Kaolack.



Et pour ce faire, ces derniers ont offert aux sinistrés de Khakhoune, Médina Mbaba, Gawane, entre autres quartiers, des motos pompes pour évacuer les eaux de pluie dans les maisons et des moustiquaires afin de se protéger des moustiques.



Comme à l'accoutumée, le président dudit mouvement a exhorté les leaders politiques de Kaolack à soutenir davantage la population et à laisser de côté leurs calculs politiques...