Lutte contre les inondations : Des motos pompes, des denrées alimentaires, des kits d'hygiène etc, mis à la disposition des sinistrés de Kaolack.

Les œuvres sociales continuent de plus belle dans la commune de Kaolack. Ainsi, dans la lutte contre les inondations, un donateur du nom de Doro Gaye a mis la main à la poche dans un cadre strictement social pour participer à la lutte contre ce phénomène qui a touché une bonne partie de la ville de Mbossé.



En effet, une délégation composée de Yaba Gaye, de Silmang Ndiaye entre autres, s'est rendue à Khakhoune pour offrir aux populations des denrées alimentaires, des motos pompes, des détergents, des seaux, des bassines, des laves mains, des nattes et une importante enveloppe financière.



Ladite délégation a été reçue par le gouverneur de Kaolack. Et à la sortie de cette visite, 10 motos pompes et une enveloppe financière de 1million de Fcfa pour l'achat de carburant, ont été remises à l'autorité administrative.



Toujours dans le cadre de ce don, 2 motos pompes ont été aussi offertes au guide religieux, Serigne Babacar Mbacké pour le pompage des eaux au niveau du " Penc" Serigne Bassirou de Touba Ndorong ainsi qu'une enveloppe financière...