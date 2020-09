Lutte contre les inondations : Dakar lance l'opération Fèndy pour une évacuation rapide des eaux.

Le gouverneur de la région de Dakar et les différents services étatiques ont procédé ce matin au lancement de l'opération Fèndy pour évacuer rapidement les eaux pluviales dans les zones inondées de la capitale Dakar et sa banlieue. Selon le gouverneur Al Hassane Sall, cette opération s’inscrit dans le cadre du plan ORSEC décrété par le chef de l'État Macky Sall. Et elle mobilisera un arsenal technique, notamment des engins lourds, des camions hydrocureurs pour pomper l'eau stagnante dans les zones inondées. En plus de ces efforts, une aide financière sera allouée aux sinistrés. Pour l'instant, le gouverneur souligne que près de 7300 sinistrés ont été déclarés à Dakar et les enquêtes se poursuivent sur le terrain pour identifier toutes les victimes...