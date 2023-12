Lutte contre le grand banditisme : Baye Modou Fall alias Boy djinné à nouveau arrêté !

Le récidiviste Baye Modou Fall alias Boy djinné, élargi de prison au mois d'août 2023, est interpellé à nouveau par la Gendarmerie nationale dans la nuit du 05 au 06 décembre 2023 sur l'autoroute à péage aux environs de 04 heures 30 minutes.



En effet, les mis en cause (Boy djinné et ses complices) avaient planifié le cambriolage d'une maison ciblée à Touba. Les éléments de la compagnie de Thiès ont pu déjouer le plan et procéder à l'arrestation de son initiateur avec du matériel qui pourrait faciliter la manœuvre.



Au cours de l'opération les gendarmes ont mis la mains sur 01 laser coupant, 01 chalumeau, des marteaux et burins, 01 lot de cagoules et gants et 01 véhicule de marque audi A4 sans papiers.