Lutte contre la gourme / Samba Ndiobène Kâ, ministre de l'élevage à Kaolack : " Le taux de mortalité au niveau national tourne aux alentours de 0,34%... La maladie constitue un problème qui sera géré de façon participative..."

Dans le cadre de la lutte contre la grippe équine et la gourme, le tout nouveau ministre de l'élevage et des productions animales a effectué sa première sortie dans la commune de Latmingué ( département de Kaolack) où 376 cas ont été enregistrés par les techniciens.



Le ministre, Mr Samba Ndiobène Kâ, qui a rencontré les acteurs, a fait savoir que cette maladie constitue un problème qu'il faut rapidement régler, mais cela va nécessiter une gestion participative et inclusive.



Le patron de l'élevage qui a été reçu par l'édile de la commune de Latmingué, le Docteur Macoumba Diouf, a aussi promis d'accompagner les éleveurs dans la lutte contre ces deux maladies...



