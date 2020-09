Lutte contre la covid-19 : La CMU renforcée en matériel de protection par le Japon.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus, l'Agence japonaise de coopération internationale, (JICA) soutient le plan de riposte de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle. Ce plan dans lequel est également impliqué le ministère du développement communautaire et de l'équité sociale, peut se résumer à un renforcement de capacités du système d'assurance maladie communautaire et des initiatives de gratuité des soins de santé, dénommé "Dollel CMU".



C'est donc dans cette dynamique que l'ambassade du Japon compte à travers ce plan, soutenir la CMU par cette initiative d'octroi de dons qui entre dans le cadre d'une série d'actions engagées de longue date par le gouvernement japonais pour appuyer plusieurs secteurs prioritaires comme l'éducation et la santé.



D'un montant de 60 millions de Francs CFA, ce don est réparti entre les équipements de protection individuels et les activités de radio communautaire. On peut énumérer dans ce lot de matériel, des masques, des dispositifs de lavage de mains, des masques chirurgicaux, des solutions hydro alcooliques.



La sensibilisation va également être renforcée comme l'a si bien précisé l'ambassadeur du Japon au sénégal, ARAI Tatsuo qui considère que ces campagnes de sensibilisation seront également initiées au niveau communautaire avec l'implication massive de toutes les couches de la société.