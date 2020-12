Lutte contre la Covid-19 : Les conducteurs de Jakarta se sont donné rendez-vous à Kaolack pour réclamer les 450 millions qui leur ont été alloués lors de la première vague.

C'est au niveau de la bourse du travail de Kaolack que les conducteurs de Jakarta se sont réunis à travers le réseau sénégalais des organisations d'usagers des deux roues et la fédération des associations de vélos taxis de Kaolack.

Au menu de cette rencontre, un plaidoyer porté pour rentrer dans leurs fonds estimés à 450 millions Fcfa qui ont été alloués aux acteurs de ce secteur lors de la première phase de la Covid.

D'emblée, les jakartamen ont réclamé la mise en place des fiches à Kaolack, Diourbel, Matam et au sud du pays pour le recensement de l'ensemble des personnes concernées.

Le Sénégal compterait, d'après les chiffres qu'ils ont véhiculés, 185.000 conducteurs de Jakarta au niveau national dont plus de 19.000 à Kaolack...