Lutte contre la Covid-19 : Kaolack reçoit son premier lot de vaccins de 6.956 doses.

Les camions transportant les vaccins contre la covid à l'intérieur du pays viennent d'arriver dans la région de Kaolack.



Ce matin, le gouverneur de Kaolack, le médecin chef, les autres membres de l'administration dont la police, la gendarmerie et l'armée, ont procédé à la réception de ces vaccins.



Sur un total de 200.000 vaccins au plan national, le quota de la région de Kaolack est estimé à 6.956 doses. Et d'après le gouverneur de région, Alioune Badara Mbengue, les 3.240 agents de santé que compte la région seront les premiers à être vaccinés.



Après ces derniers, les personnes âgées développant des comorbidités qui sont au nombre de 36.863 dans toute la région de Kaolack, recevront leurs doses. Il est aussi attendu l'arrivée d'un autre lot d'ici quelques petites semaines.



À ce jour, kaolack totalise 1.417 cas positifs dont 780 guéris, 479 patients sous-traitement et 121 décès...