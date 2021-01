Lutte contre la Covid-19 : Habib Niang offre un lot de 3.000 masques à la Police nationale.

Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation et d’appui à la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus, le leader du mouvement "And Suxxali Sénégal", Habib Niang et responsable apériste à Thiès, était en ce début de week-end dans les locaux du ministère de l'intérieur.



Reçu avec honneur par le directeur général de la police nationale, Ousmane Sy, ledit responsable politique de l’Apr à Thiès s’est entretenu avec son hôte sur sa volonté d’accompagner la police nationale dans programme de sensibilisation des populations sur le port de masques.



Aussi joignant le geste à la parole, Habib Niang a remis, à ce vaillant corps des forces de l’ordre, un important lot de 3.000 masques en guise de participation symbolique. Un acte après lequel il a invité tous les citoyens de pays, les leaders d’opinion et responsables politiques à accompagner la police. Surtout quand on sait que notre sécurité dépend d'elle.



Un geste symbolique certes, mais hautement apprécié par le directeur général Ousmane Sy et ses collaborateurs qui vient s’ajouter à l’appui en masques que Habib Niang avait fait à l’endroit des femmes de policiers du camp Michel Legrand, comme il est de coutume dans la tradition policière, a remis un cadeau à son hôte.