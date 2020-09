Lutte contre la Covid-19 : Abdourahmane Baldé lance "Navétane Citoyen" au profit des populations de Kolda.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus et les inondations, le président du Mouvement Kolda Debout, par ailleurs président de AB Partners, va lancer ce week-end à Kolda le "NAVÉTANE CITOYEN" qui a pour slogan"NAWET DAAN CORONA".

Une initiative qui vise à accompagner le Chef de l'État pour les actions qu'il est en train de mener contre cette maladie et contre d'autres fléaux qui frappent le pays. "Nous nous sommes inspirés des Navétanes sportifs pour faire des Navétanes Citoyens qui a pour slogan "Navet Daan Corona" et le paludisme", a expliqué M. Baldé. À cette occasion, dit-il, un don de 5. 000 moustiquaires a été remis à la population dans le cadre de la lutte contre la pandémie.



Selon lui, le combat est de sensibiliser les gens davantage sur l'existence de cette maladie afin de les aider à mieux se protéger.



A cet effet, les services d'hygiène de l'État se sont mobilisés en faisant une désinfection de tous les lieux publics de Kolda.



Ainsi, il reste convaincu que "nous sommes à l'ère de la gouvernance participative et solidaire. On ne doit pas attendre tout de l'État. C'est la raison pour laquelle, nous nous sommes engagés dans le politique de développement et dans le social", a-t-il laissé entendre.