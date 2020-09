Lutte contre la Covid-19 : Abdou Karim Fofana désinfecte les 6 mosquées de la Commune de Fann/Point-E et Amitié.

Dans le cadre du programme "zéro déchet", la Direction de la propreté et de l'Hygiène publique affiliée au ministère de l'Urbanisme du logement et de l'Hygiène publique a effectué ce samedi 19 septembre 2020, une journée de nettoiement et de désinfection des 6 mosquées de la Commune de Fann-Point-E et Amitié. Une initiative qui rentre dans une dynamique consistant à améliorer le cadre de vie des Sénégalais.



"En parlant des établissements publics, nous avons ciblé 6 mosquées de la commune de Fann Point-E et Amitié. Aujourd'hui, nous sommes à la zone B pour lancer le projet de désinfection des mosquées et d'autres espaces publics", a souligné le Docteur Demba Diomaye Dieng, Directeur de la propreté et de l'Hygiène publique.



Poursuivant son argumentaire, il a également fait savoir qu'à ce niveau, le ministre nous a instruit avec ses avis et le comité de gestion de la mosquée représenté par l'imam et tous les autres collaborateurs pour venir désinfecter la mosquée avec les partenaires techniques".



En tant que ministère en charge de l'Hygiène publique, précise-t-il, nous avons mis à leur disposition des matériaux de nettoiement, des pompes et entre autres produits. Cette opération sera pérennisée dans la mesure où il y aura des activités tous les 15 jours pour permettre à ces mosquées dans cette période de pandémie, d'être propres pour accueillir les fidèles convenablement. "Nous allons nous déployer ailleurs pour permettre à l'ensemble des mosquées de la région de bénéficier de ce projet ambitieux qui entre dans le cadre de la gestion de l'Hygiène publique", a projeté le Dr Dieng, avant de recommander aux fidèles de bien respecter les gestes barrières.



À cet effet, le Directeur de la propreté et de l'Hygiène publique a tenu à relever que le ministre Abdou Karim Fofana les a instruits d'être aux côtés des populations et de tous les acteurs pour pouvoir leur apporter l'appui nécessaire par rapport à la promotion de l'Hygiène publique.



Pour sa part, Yamar Diop, Imam de la Mosquée de la Zone B, a salué l'initiative du ministère de l'Urbanisme et du logement et de l'Hygiène publique. " Un musulman doit être propre pour prier le bon Dieu. En cette période de pandémie, c'est un geste que nous saluons vraiment parce que c'est nous qui devrions le faire à leur place. Ils ne nous ont pas attendus, nous ne pouvons que nous en réjouir", a laissé entendre l'Imam.



De son côté, Malick Ndiaye, l'intendant de la Mosquée de Point-E, avance : "cela fait un mois que nous avions fait la commande pour la désinfection des lieux en cette période de pandémie. Et aujourd'hui Abdou Karim Fofana nous a fait l'honneur de désinfecter la Mosquée".