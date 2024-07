Lutte contre l'immigration clandestine: Une pirogue de 111 candidats arraisonnée par le Niani

Plusieurs pirogues en partance pour l'Espagne ont été interceptées ces derniers jours par la Marine Nationale sénégalaise. Dans un post sur le réseau social X (ex Twitter), la Marine Nationale renseigne qu' " une pirogue de migrants transportant 111 personnes dont 62 sénégalais, 22 gambiens et 20 guinéens, a été arraisonnée par le PHM NIANI dans la soirée du 29 juillet 2024, à 140 km au large de Dakar". Rien que pour la journée du lundi 29 juillet, plus de 500 personnes, des candidats à l'immigration irrégulière ont été interpellés par la Marine Nationale entre la Langue de Barbarie à Saint-Louis et Dakar.