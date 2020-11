Lutte : Bour Guéweul reçu par le ministre des sports et désigné président des reporters en ligne...

Au moment où la nouvelle équipe dirigeante du Cng est sur le point d'être officiellement déclinée et installée par le ministre des sports, Matar Bâ, les communicateurs traditionnels spécialisés dans le commentaire de lutte ont été reçus par le ministre de tutelle, en amont, au siège dudit ministère.



Une audience à l'issue de laquelle, les reporters de lutte ont été félicités pour le travail abattu ainsi que leur contribution indéniable à la promotion de la lutte sénégalaise. C'est d'ailleurs dans ce sens que le chroniqueur de lutte à dakaractu.com Djibril Ngom, alias Bour Guéweul, a été officiellement désigné président de l'association des reporters en ligne. Une belle consécration pour ce grand acteur de la lutte qui a été à l'occasion décoré par le ministre des sports.



Très honoré par cette distinction, il a saisi l'occasion pour tendre la main à l'ensemble de ses collègues chroniqueurs. Conscient du rôle prépondérant qu'il est appelé à jouer pour fédérer un peu plus la famille des commentateurs de lutte, Djibril Ngom d'en appeler à l'union sacrée. Ce, pour une collaboration effective destinée à crédibiliser et valoriser davantage le travail de la presse en ligne spécialisée dans la lutte.