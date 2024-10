Londres – Invité spécial de Future Resilience Forum : Macky Sall délivre le discours principal.

Invité spécial du Future Resilience Forum qui tient sa 2e édition les 14 et 15 octobre, le Président Macky Sall a prononcé le discours principal à " l’ouverture du Forum, mettant en exergue les mutations et défis actuels : tensions géopolitiques exacerbées, conflits violents, dont certains avec de sérieux risques de dérapages, persistance du terrorisme, aggravation du réchauffement climatique, fréquence des crises sanitaires transfrontalières, ampleur inédite du phénomène migratoire illégal", a-t-on appris.



Dans son discours, l’ancien président de la République du Sénégal a " en outre abordé les changements en cours en Afrique et renouvelé son plaidoyer constant pour une nouvelle éthique relationnelle avec l’Afrique et les Africains et pour une réforme de la gouvernance politique, économique et financière mondiale, afin de la rendre plus juste et plus inclusive".



Rappelons que Future Resilience Forum est un cadre de réflexion et de dialogue fondé par Mme Fiona Hill CBE, ancienne directrice de cabinet du Premier ministre britannique. « Il réunit chaque année des décideurs politiques, des experts membres de la société civile et du secteur privé pour explorer des solutions innovantes aux problématiques actuelles », a-t-on conclu.