Locales à Kaolack / Imam Cheikh Ahmed Tidiane Aly Cissé aux deux candidats de Bby : « Yalla naléne Yalla maye ndam bou kowé »

Une délégation de la coalition Benno Bokk Yakaar de Kaolack composée des deux candidats, Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye, des directeurs de campagne Souleymane Ndéné Ndiaye et Baba Ndiaye, d'élus (députés et HCCT) etc, a effectué une visite de courtoisie auprès des guides religieux en vue de lancer officiellement ses activités de campagne.



À Médina Baye, l'imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmed Tidiane Aly Cissé, qui a reçu la délégation, en a profité pour déclarer qu'il ne cesse de prier pour les deux candidats de Benno Bokk Yakaar afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs.



" Yalla naléne Yalla may ndam bou kowé", a-t-il ajouté en wolof...