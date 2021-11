Locales 2022 / Radioscopie des stratégies de l’opposition à Dakar : Et si l’option Wardini convainquait ?

La classe politique sénégalaise est bien engagée dans des lendemains électoraux qui ne promettent que des sensations. Ce sont des joutes électorales importantes aussi bien pour l’avenir politique du Sénégal que l’assainissement de l’espace politique.

Mais également, il faut signaler que les femmes sont aussi montées au créneau pour réclamer une part accrue dans les instances de décision. C’est le cas du maire sortant, Soham El Wardini qui, au début faisait partie de la coalition Yewwi Askan Wi, mais a dû se résoudre finalement à être cooptée dans la coalition « Bunt Bi » qui l’a choisie pour diriger la ville de Dakar. Une candidature qui va faire face à quatre autres adversaires et qui ne devrait pas être négligée.



Toutefois, les méthodes et stratégies restent différentes entre ces différents candidats. Pendant que certains membres de l’opposition s’engagent dans une lutte permanente de dénonciation et parfois de défiance de l’autorité, d'autres s'opposent différemment avec pour d’autres méthodes.



Ainsi, depuis la publication des listes, le maire sortant de la ville de Dakar n’est pas officiellement sortie pour se prononcer sur la tournure des élections. Comment mène-t-elle sa politique de persuasion ?

De sources sûres, Dakaractu est en mesure de dire que Soham El Wardini est en pleine phase de visites de courtoisie et à ce titre, s’est aussi rendue dans certains lieux à Dakar, comme à Yoff où elle a été reçue par la famille Layène via son porte-parole, Serigne Mouhamadou Lamine Laye. Toujours en toute discrétion, Soham El Wardini se donne également plaisir à rencontrer les têtes de liste de sa coalition pour poser les bons actes et maintenir le flambeau qui n’est autre que celui de la femme : "les femmes doivent de plus en plus s’affirmer pour montrer qu’elles sont capables d’être des décideurs."



La rencontre à City Business pour parler à ces collaborations a été également, nous souffle t-on, des moments pour peaufiner des stratégies en vue d’une bonne préparation de la campagne à venir. Pourquoi le maire sortant a-t-elle préféré cette méthode? Sont-elles plus stratégiques que celles adoptées par l’opposition qui préfére la bataille sur le terrain? Une chose reste constante : la militante de la cause des femmes préfère s’éloigner de toute initiative visant à provoquer de possibles heurts au désavantage de sa politique.



Toutefois, c’est aux populations de Dakar de disséquer les potentiels candidats pouvant sauvegarder leurs intérêts dans un environnement politique pacifique. Abdoulaye Diouf Sarr, Soham El Wardini, Barthélémy Dias, Pape Diop, Doudou Wade, tous des prétendants se définissant aptes à diriger la ville, mais les options stratégiques pour amasser le maximum d’intentions de vote restent différentes...