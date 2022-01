Locales 2022 : Adama Faye revient sur sa candidature controversée et prévient Benno de sa victoire certaine à 75%.

Le candidat de la coalition « Défar Sa Gokh » à la mairie de Grand-Yoff, Adama Faye, était au chevet des populations de Grand-Yoff, où il a été reçu en grande pompe par les résidents. Ce dernier, s'est réjoui de voir les populations de Grand-Yoff sortir en masse pour lui réserver un accueil chaleureux.



« Nous avons réussi ce que beaucoup de candidats ont échoué depuis l'ouverture de la campagne, d'ailleurs dans toutes les rues qu'on a sillonnées on a vu les populations qui adhèrent à notre programme... », dira-t-il.



En visite de proximité, le leader de la coalition « Défar Sa Gokh », Adama Faye est revenu sur sa candidature qui a suscité beaucoup de polémique. « Ma candidature a soulevé des débats teintés d'amalgames. C'est vrai, j'avais décidé de porter BBY dans la commune de Grand-Yoff, mais finalement certains responsables ne m'ont pas donné l'occasion et j'ai pris la décision de me retirer et de tracer mon propre chemin... »



Adama Faye a aussi rappelé aux populations de Grand-Yoff de voter massivement pour la coalition « Défar Sa Gokh » dont il est le leader pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier prochain...