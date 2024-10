Livre sur la Casamance : l'auteure "craint pour sa sécurité 

La sortie d'un livre sur la rébellion en Casamance a suscité beaucoup de débat au Sénégal. La cérémonie de dédicace du livre, "L'idée de la Casamance autonome – Possibles et dettes morales de la situation coloniale au Sénégal, initialement prévue ce samedi 26 octobre 2024, a été tout bonnement annulée.







L'auteure, Séverine Awenengo Dalberto, chercheuse au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a expliqué à l'Agence France Presse (AFP) : « Depuis l'annonce de la sortie et de la présentation de mon dernier ouvrage, des commentaires malveillants et infondés circulent autour de son soi-disant contenu et de mes intentions, relayés dans divers médias et sur les réseaux sociaux ».







Mieux, poursuit-elle, " les accusations dont elle fait l'objet alimentent un climat potentiellement dangereux pour (sa) sécurité et (son) intégrité physique", témoigne l'auteure de l'ouvrage sur la Casamance qui fait polémique.



Séverine Awenengo Dalberto estime que « son travail est strictement historique et ne vise aucunement à rouvrir les fractures, comme certains pourraient le craindre ».







Rappelons que l'annonce de la publication du livre avait provoqué de vives protestations du côté de l'Alliance pour la République, parti au pouvoir jusqu'à la présidentielle de mars, avait protesté dans un communiqué contre la publication d'un ouvrage qui « remet en question les acquis » sur la paix en Casamance et est « dangereux » pour l'unité nationale.