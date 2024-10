Litige foncier – Le DAF de Onas et un émigré se disputent un terrain à Hann Mariste.

Une histoire de terrain oppose Bamba Fall, DAF à ONAS, à Ndongo Fall, un émigré sénégalais. Le dernier cité, qui a fini de déposer une plainte à la section de recherches, brandit des documents et réclame justice. Clairement engagé à ne pas se laisser faire, Ndongo Fall déclare que la propriété lui appartient depuis une trentaine d’années. Se confiant à Dakaractu, il dit espérer l’intervention du Président Diomaye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, promoteurs du « jub, jubal, jubanti » avant qu’il ne soit « dépossédé » de son bien. Nos tentatives, 48 heures durant, d’entrer en contact avec le sieur Bamba Fall sont restées vaines (appels et messages), mais l’on nous informe que lui aussi disposerait de documents qu’il ne manquera pas de montrer aux enquêteurs ou à la justice. Affaire à suivre…