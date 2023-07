Limogeage de Franck Paris, conseiller « Afrique » d’Emmanuel Macron: Un coup rectificatif après la frustration dans l’axe Dakar-Paris?

Dans un récent entretien dans le journal Le Monde, le président de la république Macky Sall n’avait pas caché son ressenti sur la mission envoyée par la France chez son principal opposant, Ousmane Sonko: « J’ai trouvé inélégant que Paris « missionne »(en mars) une conseillère de l’Elysée pour rencontrer mon opposant (Ousmane Sonko). Pour autant, cela ne va pas casser notre relation ». Ainsi le Président Macky Sall laissait son cœur s’exprimer. Cette phase allait prendre des proportions diplomatiques capables d’affecter les relations entre le Sénégal et la France.







Lors d'un remaniement ministériel orchestré par l’Elysée, Macron semble prendre le taureau par les cornes. Dans la foulée, c’est une décision envisagée à la fin du mois qui est annoncée et qui ne passe pas inaperçue aux yeux de ceux qui se sont concentrés sur ce fait marquant la rencontre entre Ousmane Sonko et le numéro 2 de la cellule Afrique ( à l’Élysée) pendant deux bonnes heures.







En effet, Jeune Afrique, apprend que « le conseiller du Président français sur les dossiers africains depuis 2017 va changer de poste fin juillet ». Il s’agit bien entendu, de Franck Paris,



Est-ce une réponse à la frustration née de cette rencontre entre l’opposant Ousmane Sonko, président du parti Pastef et l’émissaire de l’Elysée? Le Président Français n’est-il pas en train de revoir ses relations avec l’Afrique et particulièrement avec le Sénégal dans un contexte de mutations diverses?



Malgré cette décision qu’envisage de prendre Emanuel Macron en fin juillet, nos confrères de « Jeune Afrique » précisent que le successeur de Franck Paris sera connu fin Août. Nadège Chouat, la conseillère Afrique adjointe reste en poste.



Alors qu’il voulait quitter en avril 2022 lors de la réélection de Macron, le changement d’horizon du diplomate de 45ans s’accompagnera probablement de multiples interrogations au regard de cette visite de l’Élysée rendue à Ousmane Sonko.