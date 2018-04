Ligue des Champions : courage, grinta, rigueur tactique, talent... Liverpool et l'AS Rome ont déjoué tous les pronostics

Le 16 mars dernier, les supporters de Manchester City et du FC Barcelone se frottaient les mains après le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Impressionnants au premier tour, les deux clubs ont respectivement hérité de Liverpool et de l'AS Rome, des adversaires largement prenables sur le papier. Mais le football étant un sport où les plus grosses surprises restent possibles, le destin a voulu que les Reds et les Giallorossi forcent le passage pour se retrouver dans le dernier carré. Et au vu des matchs, c'est d'une logique implacable.



Liverpool en mode Europe, pas City



Vainqueur à l'aller (3-0) comme au retour (2-1), Liverpool a largement dominé Manchester City. Pas dans le jeu, puisque les Citizens ont globalement eu la maîtrise du ballon sans en faire bon usage, mais dans l'attitude. En effet, le club quintuple champion d'Europe a donné une véritable leçon au leader de Premier League dans des domaines très précis à ce niveau de compétition. Grâce à un Jürgen Klopp qui a éteint un Pep Guardiola peu inspiré, les Scousers ont montré qu'ils avaient véritablement l'ADN pour ce genre de rencontres. Efficacité, coeur, courage, sérieux tactique, supplément d'âme, humilité, les partenaires de l'excellent Mohamed Salah ont gardé la tête froide durant les 180 minutes pour contenir des Skyblues beaucoup trop brouillons. Loin d'être gagné il y a encore quelques semaines, alors que la défense, depuis renforcée par Virgil van Dijk, n'a jamais vraiment montré qu'elle pouvait répondre présent dans les grands rendez-vous. Mais pourtant, Liverpool n'a jamais tremblé et sera bel et bien un candidat crédible à la victoire finale.



La Roma au-dessus du Barça



Un constat assez similaire pour l'AS Rome. Et pourtant, les Italiens avaient toutes les raisons d'être écoeurés après la première manche perdue 4-1 à Barcelone avec notamment un arbitrage peu clément à leur égard. Un score très sévère au regard de la prestation livrée par les coéquipiers de Daniele De Rossi au Camp Nou, que ces derniers n'ont pas oublié au moment d'entamer leur remontada fantastique. Comme les Reds, les Giallorossi ont parfaitement maîtrisé leurs émotions afin de rendre possible cet exploit.

Sérieux tactique avec un 5-3-2 d'une redoutable solidité, bataille de tous les instants sur chaque ballon, pression interminable sur les Blaugrana, la Louve d'Eusebio Di Francesco a livré un des plus beaux matchs de son histoire pour faire mentir les mauvaises langues. Et la qualification arrachée dans les dix dernières minutes est finalement logique puisque ce sont bien les Romains qui ont imprégné le rythme dans ce double duel. Une preuve que le sens du sacrifice peut parfois faire des miracles.